Quatro pessoas foram presas por tráfico de drogas pela Operação Patamo na cidade de Cruzeiro do Sul. A ação ocorreu nessa sexta-feira (9), no bairro Cruzeirão.

Policiais do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) do 6° Batalhão de Polícia Militar prenderam os suspeitos, após ficarem sabendo que no local estava sendo feita a venda de entorpecente.