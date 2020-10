O trabalhador rural José Maria do Nascimento, de 30 anos, morreu nessa sexta-feira (9) quando fazia uma derrubada de árvore em uma propriedade na zona rural de Rio Branco. O acidente ocorreu no quilômetro 100 da Estrada Transacreana, no Ramal da Capela.

O Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) informou que foi acionado pelo dono da propriedade e uma viatura foi deslocada até o local do acidente. O dono relatou à polícia que a vítima fazia a derrubada de uma árvore quando um cipó que estava enrolado em outra árvore atingiu a cabeça de Nascimento, que morreu ainda no local do acidente.

Ainda de acordo com o Ciosp, o dono da propriedade chegou a tentar reanimar Nascimento, mas ele já estava morto. A perícia esteve no local para fazer os exames e o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para pegar o corpo e depois liberar à família.