O Rio Branco-AC perdeu um titular de última hora neste domingo (11), para a partida contra o Vilhenense-RO, pela quinta rodada do grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D. O volante Cristiano foi liberado pela manhã, pelo técnico Celso Teixeira e pela direção do clube, para viajar para Maceió por causa da morte da sogra, na cidade de Maceió (AL).

Com a baixa inesperada, Celso Teixeira ainda não confirmou quem entra na vaga aberta. O treinador já não pode contar com os laterais-direitos Pêu e Willian, e também com o zagueiro Wallinson e com o atacante Marcos, todos lesionados.

O Rio Branco-AC está em quinto lugar no grupo 1 com seis pontos. A partida contra o Vilhenense, sexto colocado com quatro pontos, será neste domingo, na Arena Acreana, na capital do Acre, a partir das 19h (de Brasília). Por Globo Esporte