Aconteceu na noite desta sexta-feira (9), a inauguração do diretório municipal da coligação Reconstruindo Epitaciolândia, formada pelos partidos: Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), Partido republicano da Ordem Social (PROS) e Podemos (PODE).

A coligação conta com uma chapa majoritária onde o delegado Sérgio Lopes é o candidato à prefeito e o professor Soares é o candidato a vice-prefeito no município de Epitaciolândia. Em cumprimento à lei não foi feito o uso de aparelhagem de som, pois a lei eleitoral diz claramente que é proibido a sonorização em um raio de 200 metros próximos a prédios públicos, tendo em vista que o comitê do 45 está localizado em frente ao fórum de Epitaciolândia.

Na ocasião uma verdadeira multidão compareceu para prestigiar o evento e declarar apoio à chapa do PSDB e PROS, ao som de “vote 45”, o evento foi marcado por grande alegria e entusiasmos por parte dos presentes, onde o delegado Sérgio Lopes e o professor Soares declararam inaugurado o comitê da coligação.

Após a inauguração do diretório do PSDB, todos seguiram para a realização de uma grande caminhada que contou com a participação de apoiadores e candidatos à vereadores pela coligação Reconstruindo Epitaciolândia.

Veja o Vídeo: