Nesta sexta-feira 09, as 17:00 horas a Cidade de Rodrigues Alves parou com a mega carreata do 90, em apoio a candidatura de Jailson Amorim Prefeito e Pr. Nilson Magalhães vice-Prefeito.

Os apoiadores da Campanha compareceram em peso. Foi uma das maiores carreatas que já aconteceu na história política do município. Tudo muito lindo e com muita alegria, o povo gritando é 90, é Jailson Amorim Prefeito.

A carreata saiu da Comunidade Zé Pereira e percorreu algumas ruas da Cidade, por onde passava o povo saia na frente de suas residências e gritava é 90…É Jailson Amorim Prefeito.

Logo após a carreata, uma grande multidão de apoiadores do 90, se concentraram na boca da boeira, onde o Candidato a Prefeito Jailson Amorim e o vice-prefeito Pr. Nilson Magalhães, juntamente com o Ex- Prefeito Deda, empresário Marcio e Prof. Milton, registaram a presença de todos os presidentes dos partidos, candidatos a vereadores da chapa majoritária e encerraram agradecendo o apoio e a presença de todos na carreata do 90, rumo a Vitória de Jailson Amorim Prefeito e vice-Pr. Nilson Magalhães.

Veja os Vídeos: