O principal objetivo do projeto “Prefeitura na Comunidade” é levar dignidade e cidadania as pessoas que moram nas comunidades rurais de Cruzeiro do Sul. Com isso, a Prefeitura Municipal realizou na última quinta-feira, 08, e nesta sexta-feira, 09, diversos atendimentos de saúde, assistência social, trânsito, educação ambiental entre outros nas Vilas Liberdade e Santa Luzia, na BR-364.

As atividades desenvolvidas nas comunidades foram realizadas pelas diversas secretarias do município onde aproximadamente 2 mil atendimentos aconteceram nas áreas da saúde, desenvolvimento social, meio ambiente, educação de trânsito, esporte e outras.

Os serviços levados às comunidades iniciaram as 08h, com encerramento as 16h. Na vila Liberdade, onde as ações aconteceram na quinta-feira, o Prefeito Clodoaldo Rodrigues esteve acompanhado do vice-governador Major Rocha, do deputado estadual Luiz Gonzaga, do coordenador do ICMBio, Instituto Chico Mende de Biodiversidade, Domingos, da subprefeita Branca. Na vila Santa Luzia, Clodoaldo Rodrigues esteve acompanhado do subprefeito Gerlian Santos e dos secretários municipais que coordenam as ações de cada secretaria durante o projeto na comunidade.

O vice-governador major Rocha parabenizou a atitude do prefeito Clodoaldo Rodrigues de aproximar os serviços públicos da população. “Quero parabenizar o prefeito Clodoaldo por este importante trabalho. Nossa função enquanto gestor é aproximar o povo dos serviços públicos, e aqui em Cruzeiro do Sul é possível vermos isso com este projeto. Estamos vendo aqui as ações chegando a quem realmente precisa, a população mais carente”, parabenizou.

A subprefeita Branca enfatizou a importância das ações desenvolvidas na comunidade que não aconteciam há mais de 4 anos. “São mais de quatro anos que não recebemos esse tipo de serviço em nossa comunidade. Temos que agradecer ao prefeito Clodoaldo pelo empenho e toda a equipe que está aqui, são atendimentos importantes que estão acontecendo hoje em todas as áreas que beneficiarão demais nosso povo”, disse.

Gerlian Santos, subprefeito da Vila Santa Luzia informou que há nos úlltimos cinco anos a comunidade não recebia a estrutura da prefeitura e seus serviços de forma coletiva. “Agradecemos ao prefeito Clodoaldo Rodrigues por trazer toda a estrutura administrativa do município para nossa vida, principalmente os serviços de saúde e assistência social. Nossa população é rural e existe uma grande dificuldade em ir até a cidade. Então só temos que agradecer todos os serviços que estão sendo desenvolvidos nas comunidades e em, especial aqui na vila Santa Luzia”, agradeceu.

O prefeito Clodoaldo disse que o projeto “Prefeitura na Comunidade” visa aproximar o poder público da população rural. “Hoje estamos na vila Liberdade, trouxemos nossos serviços para perto do povo e assim estaremos fazendo nas outras vilas, aproximando nossa gestão do povo, principalmente o povo que mora nas comunidades rurais, o povo que mais precisa da nossa atenção”, reiterou o prefeito.