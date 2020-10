O Prefeito Clodoaldo Rodrigues recebeu na manhã desta sexta-feira, 09, o vice-governador Major Rocha e o Deputado Estadual Luiz Gonzaga, em uma visita na garagem da Secretaria Municipal de Obras de Cruzeiro do Sul, onde tiveram uma conversa com os servidores do quadro. Em seguida, foram realizadas visitas em obras de infraestrutura que estão sendo executadas no município, entre elas a reconstrução da Ponte da Comunidade Olivença e a pavimentação de rua no Miritizal.

O Deputado Luiz Gonzaga parabenizou o empenho do gestor com os serviços em prol da população.

“É com muita alegria que vejo a gestão do Prefeito Clodoaldo que está cuidando de Cruzeiro do Sul com obras, com limpeza, com infraestrutura, e ainda está atendendo todas as comunidades dos municípios, com o projeto Prefeitura na Comunidade”, parabenizou o deputado.

O vice-governador Major Rocha destacou que o estado tem procurado ajudar os municípios, com parcerias, e a intenção é de ampliar os convênios.

“É uma satisfação ver os recursos púbicos tão bem aplicado. A gestão do Prefeito Clodoaldo Rodrigues tem se mostrado diferente. O Governo do Estado tem procurado ajudar todas as prefeituras, e queremos agora ampliar os convênios com Cruzeiro do Sul, que merece essa atenção”, destacou.

O Prefeito Clodoaldo Rodrigues agradeceu o empenho dos servidores que trabalham nas obras diariamente, e enfatizou a importância da parceria com o estado para conclusão dos serviços até o final do ano.

“Estamos aproveitando a visita nosso vice-governador, que veio acompanhar parte dos serviços que o município estar realizando e se colocar a disposição, naquele que o estado possa ajudar em dar um apoio. O Governador Gladson tem nos dado um apoio, mas ele como vice também tem essa preocupação. Estamos agora dando continuidade a esses serviços para levar os benefícios para população”, enfatizou o prefeito.