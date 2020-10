O programa Jovem Líder consta no plano de governo do candidato, disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral do Acre. As bolsas serão dadas aos jovens que se destacarem nas suas áreas de atuações.

O ex-vereador é o autor do projeto de lei que instituiu bolsas de estudos para os melhores estudantes da rede pública de Tarauacá.

Quando vice-prefeito do município, Batista aplicou o número de bolsas para os estudantes.