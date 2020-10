A Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves através do departamento Municipal de Cultura, informa aos fazedores de cultura que o que já está disponível no site da prefeitura as inscrições dos projetos da Lei Cultura Aldir Blanc que começou dia 01/10 e se encerrará no 13/10 , As inscrições estão sendo realizadas através do site da Prefeitura ou na sede da prefeitura municipal no departamento municipal de cultura.

Rodrigues Alves recebeu o recurso de 140.797,00, que custeará três editais distintos. O primeiro vai contemplar os shows on lines, cujo valor total será de R$ 64,797mil, que possibilitará cerca de 18 lives no valor individual de R$ 3.500 cada uma. Haverá também o edital dos Espaços Culturais, no valor de R$ 36 mil e edital de Premiação no valor de R$ 40 mil.

O modelo de projeto e os anexos de cada edital estão disponíveis no site www.rodriguesalves.ac.gov.br Basta cada interessado acessar, preencher os modelos e encaminhar ao departamento de Cultura. Após o fechamento do período de inscrição, a comissão analisará cada projeto, para em seguida os artistas darem início a execução, que deve acontecer até o final de dezembro.

O coordenador Municipal de Cultura Aslan Silva , destacou a importância dos artistas locais se inscreverem e participarem dos editais que fomentarão a cultura dos rodrguenses nos próximos meses. “Gente convidamos todos os artista e fazedores de cultura a apresentarem seus projetos nos mais diversos segmentos culturais. Então, temos até dia 13 de outubro para receber os projetos. Não queremos que esse dinheiro volte, da Lei Cultural Aldir Blanc mais para isso é necessário termos os projetos apresentado para que possamos liberar os recursos que já estão na conta da prefeitura municipal de Rodrigues Alves.