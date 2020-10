O Prefeito Clodoaldo Rodrigues participou na manhã desta quinta-feira (08) da sessão na Câmara de Vereadores em homenagem ao Vice-Governador Major Rocha, com a entrega do Título de Cidadão Cruzeirense. A indicação foi realizada pelo ex-vereador Mauri Barbosa, o Sinhor, antes de se afastar do cargo.

“É uma enorme satisfação receber o título de cidadão cruzeirense. Meu coração já era voltado para Cruzeiro do Sul, e agora me sinto ainda mais cheio de alegria. Sempre olhei com dedicação por todos os municípios do nosso estado. Aqui montei meu gabinete para ficar ainda mais perto da população cruzeirense”, agradeceu o vice-governador.

O Prefeito Clodoaldo Rodrigues parabenizou o vice-governador pelo título, e falou da satisfação em trabalhar em parcerias em prol da cidade.

“Parabéns ao vice-governador Major Rocha, pois merece este título pelas inúmeras ações realizadas pela nossa cidade. Eu que vim do legislativo fico muito feliz, pois essa indicação foi aprovada quando eu ainda era presidente da casa. Agradecemos o empenho do Major Rocha e a atenção dada por ele a Cruzeiro do Sul, desde quando era deputado federal. Queremos trabalhar sempre juntos com o mesmo objetivo, o de levar melhorias para população cruzeirense”, parabenizou o prefeito.