Na manhã desta quinta-feira (8), o candidato a prefeito pelo PROS de Rodrigues Alves, Jailson Amorim, esteve na Rádio e TV Juruá dando uma entrevista e falando de suas propostas para os munícipes.

A entrevista aconteceu às hs 11:30 da manhã, onde na oportunidade uma grande multidão de apoiadores à candidatura se reuniram em frente ao comitê do PROS, localizado na Avenida Sena Madureira, no Centro de Rodrigues Alves para assistir a entrevista do candidato.

Logo após, aconteceu uma grande concentração e bandeiraço na frente do comitê para mostrar apoio a chapa majoritária composta por Jailson Amorim como candidato a prefeito e Pr. Nilson como candidato a vice-prefeito.

O Candidato a Prefeito Jailson Amorim, foi recebido com festa e alegria e emocionado agradeceu a presença e o apoio de todos os presentes no Bandeiraço e finalizou suas palavras dizendo que agora é a vez dos filhos de Rodrigues Alves.