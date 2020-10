Distante 1.476 km da capital Manaus e com uma população de quase 17 mil habitantes, Guajará possui uma das maiores malhas viárias de ramais do interior do Amazonas.

Somente com arrecadação própria seria quase inviável uma gestão realizar grandes obras de infraestrutura, por isso a gestão buscou emendas, convênios e parcerias com o governo do estado, o que garantiu tantos investimentos na cidade.

As comunidades mais afastadas do centro urbano, são responsáveis pela produção de farinha, frutas e hortaliças que abastece o município e outras cidades do Acre, por isso a importância de recuperar o acesso e deixar os produtores mais tranquilos no período invernoso.

Além da zona rural, a prefeitura estar investindo R$ 5 milhões na abertura e pavimentação de 25 novas ruas e travessas da cidade, sendo esta a maior obra de infraestrutura dos últimos anos.