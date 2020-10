Na ação, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e apreendidas quatro armas que estavam com o suspeito. Além disso, ainda foram apreendidos celulares e pelo menos 20 trouxinhas de cocaína e munições que estavam em uma casa que não tinha ninguém na hora da ação.

“Essa ação se deu na comunidade do Liberdade tendo em vista a carência de polícia nessas localidades mais distantes e, pensando nisso, a Polícia Civil desencadeou essa operação para que a sensação de segurança e paz social reine não só na zona urbana, mas, também, na zona rural”, disse o delegado Vinicius Almeida.

A ação vem sendo realizada em toda a região do Juruá e contou com a participação de cerca de 20 agentes de polícia. Além disso, o delegado informou que as investigações devem continuar.