Durante a manhã desta terça-feira, 6, a equipe de profissionais da Farmácia Central participou da capacitação sobre como utilizar o sistema Hórus. Esse novo projeto é desenvolvido pela Secretaria de Saúde por meio da Prefeitura de Cruzeiro do Sul.

O Hórus é um sistema de informação web, disponibilizado aos Estados, contribuindo para a ampliação do acesso aos medicamentos e a qualificação da saúde prestada à população.

Alguns dos seus principais benefícios são o agendamento das dispensações, identificação das demandas de atendimento e origem das prescrições, facilitando o atendimento da população, como relatou Paulo Roberto coordenador da farmácia.

“Esse é um mecanismo que nos proporciona mais segurança no atendimento, pois nos ajuda com o controle do estoque. Por todos os seus benefícios, ele é muito bem visto por nossa equipe, e esperamos cada vez mais proporcionar um serviço de qualidade para a população,” endossou ele.

Através dos dados vai ser possível ter acesso ao histórico, sendo um meio mais prático na hora do atendimento.

“O sistema vai ter o registro de cada usuário, através do número do cartão do SUS. Então, o atendente vai poder ver a quantidade de comprimidos está faltando para o paciente completar o seu tratamento, e isso só tem a ajudar a população,” pontou Adonis Araújo, Profissional de TI que estava a frente da capacitação.