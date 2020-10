O Prefeito Clodoaldo Rodrigues esteve na manhã desta quarta-feira, 07, vistoriando a conclusão das obras da Travessa Pocedônio Rodrigues, no Bairro do Remanso, e da Travessa 25 de Agosto, no Aeroporto Velho. Os locais receberam serviços estruturais com instalação de bueiros e pavimentação do acesso. Segundo o prefeito, o objetivo da gestão é concluir até o final do ano todas as obras em ruas que foram iniciadas. O Secretário Municipal de obras, Mauri Barbosa (Sinhor), acompanhou a visita com o gestor.

“Essa era uma reivindicação antiga dos moradores, que estavam até desacreditados. Estamos aqui agora vendo a obra quase concluída, sendo esse nosso dever. Vamos fazer tudo que pudermos para melhorar o tráfego, e ajudar as famílias. Fico muito alegre pois estamos realizando os sonhos dos moradores da nossa cidade”, enfatizou o prefeito.

O morador da Travessa Pocedônio, Antônio da Costa, contou que todas as famílias que residem na área estão satisfeitas com os serviços realizados na área.

“Quero agradecer muito o poder público e ao prefeito por esse trabalho que foi feito para nossa rua. São mais de trinta familias que esperaram há quatro anos por esses serviços, que agora foram concluídos em menos de quatro meses”, destacou.