Assessoria – Fundação FCCV realizou nesta terça-feira (6) serviços de melhorias e manutenção na Unidade Básica de Saúde (UBS) Francisca Souza Machado, na Vila Santa Luzia, em parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul. O objetivo da ação é promover ações de recuperação na estrutura da unidade com o objetivo de garantir melhor atendimento para a população.

Os serviços realizados incluem manutenção no telhado, recuperação de pias, banheiros, calçadas e trincos das portas, além de manutenção nos drenos de ar condicionado.

Nesta quinta-feira (8), a FCCV voltará à UBS Francisca Souza Machado para realizar a pintura da unidade de saúde. Estas ações integram o Projeto Saúde em Foco, desenvolvido em parceria entre a FCCV e a Prefeitura com o objetivo melhorar o atendimento à saúde da população de Cruzeiro do Sul.