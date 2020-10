Assessoria – Em trabalho conjunto, a Fundação FCCV e a Secretaria Municipal da Educação de Cruzeiro do Sul iniciaram a construção de um anexo da Escola Ayrton Senna para atender aos alunos da comunidade do Ramal do Darci, BR-364.

O anexo terá duas salas de aula, refeitório amplo com banheiros, secretaria e cozinha. O novo espaço proporcionará um ambiente adequado para o processo de ensino e aprendizagem, o que vai ajudar a qualificar ainda mais a educação do município.