O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) apresentou nesta quarta-feira (07) uma emenda à Medida Provisória 1006/2020, que aumenta a margem de crédito consignado de 35 para 40% dos aposentados e pensionistas do Regime Geral de Previdência Social.

A emenda do parlamentar amplia esse benefício da margem consignável também para funcionários públicos federais. Além disso, a emenda do deputado Jesus Sérgio retira da MP o prazo de validade desse benefício que é até 31 de dezembro. De acordo com a proposição de Jesus Sérgio, a ampliação da margem consignável de 35 para 40% não tem um prazo definido para terminar.

“Estamos vivendo um momento onde é preciso incentivar a circulação do dinheiro no comércio. E muitas famílias também estão endividadas diante da crise econômica causada pela pandemia. Então, o objetivo da nossa emenda é ajudar os brasileiros que precisam de dinheiro para pagar dívidas ou para aquisição de bens”, afirmou Jesus Sérgio.