O ex-prefeito de Marechal Thaumaturgo, Itamar de Sá (PT), quer chegar ao Poder Público Municipal de qualquer maneira. Como se fez necessário renunciar sua candidatura por estar inelegível (resultado do período em que foi prefeito) e os inúmeros processos que o mesmo responde, ele arranjou outra forma.

Vendo que ele não poderia de forma alguma concorrer as eleições deste ano, Sá decidiu lançar sua esposa, Carlene Costa, em seu lugar como a candidata. Porém não é tão simples assim. De acordo com o Art. 9º da Lei nº 9.504/97, para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo partido no mesmo prazo. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017).

Complementando pelo parágrafo único que dispõe da seguinte afirmação: havendo fusão ou incorporação de partidos após o prazo estipulado no caput, será considerada, para efeito de filiação partidária, a data de filiação do candidato ao partido de origem.

O que contraria a realidade do casal no município. É fato e notório que Carlene Costa não reside e nunca residiu no município de Marechal Thaumaturgo segundo informações. Carlene sempre residiu em Cruzeiro do Sul e todos os moradores de Marechal tem conhecimento desta situação.

Mas segundo informações repassadas a nossa redação do site 3 de Julho Notícias, Itamar estaria buscando maneiras para tentar comprovar a residencia de sua esposa no município, mas até então não teve como comprovar.