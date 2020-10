A nomeação de Josenil Costa Chaves estar publicada na edição do Diário Oficial do Estado desta terça-feira (6), sendo que desta vez a patente desceu bastante. Zenil comandava o Depasa que é um dos órgãos mais importantes no governo, mas decidiu sair em março na tentativa de emplacar seu nome na chapa de oposição ao prefeito de Sena Madureira Mazinho Serafim (MDB).

Com desempenho fraco no comando do DEPASA, o afilhado político do Senador Márcio Bittar Zenil Chaves, volta mais discreto e ainda não se sabe qual função exata ele desempenhará na Secretaria Estadual de Saúde. A nomeação descrita é uma CEC 6, que equivale a quase R$ 6 mil líquidos.