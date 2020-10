A Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, através da Secretaria de Assistência Social. Realizou no dia 1 de outubro, no Centro de Convivência do Idoso, o Espaço Biblioteca Viva. Em comemoração ao dia Internacional do Idoso e a publicação do Estatuto do Idoso.

Segundo o Coordenador do Centro Joabisson Nascimento, o objetivo além das comemorações é reforçar a importância da proteção a esse público.

O espaço contou com decoração especial, objetos antigos que relembram a sua juventude e trabalho.

No decorrer do evento houve a distribuição de sopa, bolo no pote, panfletos e contos de histórias, vídeos e fotos dos idosos.

A ação aconteceu no período das 09:00 às 14:00hs, onde os idosos e comunidade em geral, foram recebidos em horários alternados e contou com a presença da Secretária de Assistência Social Márcia Queiroz, que fez elogios e apoiou 100% o evento e também de todos os funcionários da Rede SUAS.

A Equipe do Centro de Convivência do Idoso da organização, ressaltou que o evento foi um sucesso e que obedeceu todas as medidas de segurança recomendadas pela OMS.