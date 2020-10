A Polícia Militar do Acre (PMAC) recebeu, nesta segunda-feira, 5, visita do representante da Inspetoria-Geral das Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares (IGPM), general da 17ª Brigada de Infantaria de Selva (17º BIS), Luciano de Lima, e sua comitiva.

A visita de orientação técnica tem como missão executar as ações de coordenação e controle das corporações, bem como oferecer o aparato e apoio necessário à execução de atividades comuns, além de estreitar os vínculos entre o Exército Brasileiro e as instituições, conforme disse o coronel Paulo César Gomes, comandante-geral da Polícia Militar.

“Fizemos uma apresentação da estrutura da Polícia Militar do Acre, de seu efetivo, além do planejamento que temos para os próximos anos. Finalizamos com a visita ao Batalhão de Operações Especiais (Bope), onde fizemos a apresentação do batalhão, do canil e de equipamentos utilizados pela Companhia de Policiamento de Choque. Ademais, essa visita também estreita as relações e o apoio entre a Polícia Militar e o Exército, que são instituições que têm um histórico de trabalho conjunto”, disse o coronel.

Ao general, também foram apresentados os comandantes de batalhões da capital. O Estado-Maior da Polícia Militar reuniu-se com a equipe da IGPM para fornecer informações operacionais, como atuações no estado, efetivo e população por município.

“Hoje tivemos um dia muito produtivo, na nossa inspeção geral anual, que realizamos em todas as corporações do Brasil. Este ano, nós fizemos no final do ano, em virtude da pandemia, mas com toda a segurança necessária à saúde, tanto da polícia, quanto da minha equipe. Eu saio desta visita ao comando-geral da Polícia Militar e ao nosso Bope muito satisfeito e feliz em ver que a tropa da Polícia Militar do Acre é operacional, motivada e bem liderada por seus comandantes”, disse o general Luciano Lima.