Zequinha Lima gravou um vídeo e foi divulgado em sua rede social, onde ao lado de Henrique, afirma que a notícia não passa de um FAKE NEWS e desespero dos adversários na disputa eleitoral de Cruzeiro do Sul.

O Candidato Progressista tratou de acalmar seus apoiadores e disse que sempre pautou pela lei e que nunca desviou sua conduta, que lhes tragam qualquer prejuízo jurídico.

A promotora eleitoral Manuela Canuto de Santana Farhat, que havia pedido à justiça, o indeferimento da candidatura de Zequinha Lima (PP) à prefeitura de Cruzeiro do Sul, voltou atrás e solicitou que o juiz Marlon Machado reconsidere o pedido de impugnação por parte do Ministério Público.

Zequinha Lima lidera as pesquisas na corrida pela prefeitura de Cruzeiro do Sul, tendo em seu palanque o maior número de partidos e conta com apoio do governador Gladson Cameli e do presidente da ALEAC, deputado Nicolau Júnior.