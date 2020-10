Durante toda tarde desta terça-feira,(6) o candidato à prefeito de Rio Branco pelo partido AVANTE, Jarbas Soster cumpriu agenda em diversos bairros da capital acreana.

Logo no início da tarde, o candidato esteve fazendo caminhada entre os bairros Rui Lino e Mocinha Magalhães, juntamente da militância, onde na oportunidade Jarbas cumprimentou e conversou com os moradores daquela Região.

Sempre muito focado em suas propostas, Jarbas Soster também tratou de assuntos com vários empresários na Federação do comércio do Acre,(FIEAC) mostrando seu plano de governo (muito bem elaborado) e ouvindo sugestões dos presentes.