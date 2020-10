A Câmara de Vereadores do Município de Brasileia enviou na manhã desta terça-feira (6), um requerimento para a comissão de justiça e Redação do Poder Legislativo solicitando o afastamento do vereador Joelso dos Santos Pontes (Progressista).

O pedido de afastamento se deu em razão da decisão Judicial, da Vara Criminal de Brasiléia, que condenou o vereador Joelson Pontes há 5 anos e 8 meses de prisão por corrupção ativa, previsto no Artigo nº 333 do Código Penal. Jo foi o único dos cinco vereadores de Brasileia a ser condenado há 5 anos e 8 meses de prisão no regime semiaberto.

De acordo com o relator da Comissão, vereador Edu Queiroz (PT), o prazo para que o parecer solicitando o afastamento do parlamentar seja emitido é de 15 dias, podendo ser prorrogado por mais 15. Depois disso, o vereador Joelson Pontes será notificado, para apresentar a sua defesa.

Com relação os autos do processo, o vereador citado recebia dinheiro que eram distribuído para terceiros, assim como sua irmã Joelma Pontes, que também recebia valores como que estivesse trabalhando para a empresa em Brasileia, mas na época morava em Porto Velho [RO]”, segundo o promotor de Justiça.

Consta ainda que o vereador Joelso participava de uma organização criminosa formada por empresários e agentes políticos suspeitos de atuarem em conluio para fraudar licitação, em 2013, para a contratação de empresa que forneceria mão de obra terceirizada as prefeituras das duas cidades, Brasileia e Plácido de Castro.

Dos cinco vereadores de Brasileia envolvidos no processo de corrupção, só Joelson Pontes foi condenado. O vereador chegou a ser preso durante cumprimento da Operação Labor pela Polícia Federal.