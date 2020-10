As insinuações do vice-governador Major Rocha (PSL) acerca de um possível vazamento de dados de servidores públicos motivou o Secretário de Planejamento, Ricardo Brandão, a notificar a empresa Fênix Soft, que cuida do banco de dados dos servidores e dos consignados.

A notificação foi publicada nesta segunda-feira, 05, no Diário Oficial do Estado (DOE). O banco de dados pode estar sendo utilizado pela Prover Promoções, proprietária do cartão Avancard.

As duas empresas são do mesmo grupo empresarial de Manaus e tem como sócios os irmãos Alberto Rodrigues da Silva e Albérico Rodrigues da Silva.

Brandão deu 48 horas para que a empresa Fenix Soft apresente sua defesa diante da possível violação do direito ao sigilo das informações pessoais dos servidores públicos do Governo do Acre. Por ac24horas