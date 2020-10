Em seu perfil de uma rede social, Zequinha Lima se disse entusiasmado e se disse motivado em busca da vitória.

“Hoje nossa caminhada foi linda! Estive junto com o Henrique no Bairro São José, conversando de perto com os moradores em cada local que passamos. Sentir essa energia que vem de vocês é motivante, e nos anima muito nessa caminhada em busca da vitória. É com ‘União, Fé e Força de Vontade’ que chegamos lá! Nosso muito obrigado a todos os amigos que vem nos acompanhando e dando essa força revigorante”, finalizou Zequinha.