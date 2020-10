A deputada estadual Maria Antônia (PROS) e o ex-prefeito Dêda estiveram no município de Brasileia, neste domingo, 4, onde na oportunidade participaram da entrega do Ramal do km 59 que foi contemplado pela prefeitura do município com piçarramento e saída d’água.

Além da entrega do ramal o casal participou da inauguração da ponte do Km 59, sobre o Rio Xapuri, feita com recursos próprios, e contou com o auxílio dos moradores da localidade e do Governo do Estado com o bate estaca.

Estiveram presentes também no evento o secretários de obras, secretário de planejamento, secretário de finanças, representantes do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Acre (Deracre), ex prefeito de Brasileia Alvani Lopes e os moradores do ramal.

Para a deputada Maria Antônia é motivo de muita alegria poder fazer parte desses momento incríveis, onde se vê o brilho no sorriso dos moradores e classificou este momento como mágico. “É motivo de muita honra podermos participar desses momentos incríveis na vida dessas pessoas que se alegram em ver esse sonho se realizando com o apoio de muitas mão e dedicação do poder público municipal”, concluiu a parlamentar.