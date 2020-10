Na manhã desta segunda-feira (5) a candidata à prefeita pelo município de Brasileia, Fernanda Hassem, esteve caminhando pela Avenida Manoel Marinho Monte, acompanhada dos candidatos a vereadores e vereadoras.

Na oportunidade, Fernanda Hassem e os candidatos (a) a vereadores que fazem parte de sua coligação estiveram conversando e ouvindo os anseios dos comerciantes, vendedores ambulantes e as pessoas que ali se faziam presentes.

Ouvir a população, escutar seus anseios, foi assim que foi feito no primeiro mandato de Fernanda Hassem que busca uma reeleição para dar continuidade naquilo que ela iniciou que é colocar Brasileia no rumo certo.

“Dessa forma continuaremos no 2º mandato, se assim Deus e a população me permitirem. Para Brasiléia continuar no rumo certo, avançando em melhorias, precisamos ouvir a nossa população. Juntos vamos continuar desenvolvendo Brasiléia e com união e diálogo, sabemos que podemos fazer muito mais por nossa querida Brasiléia”, disse Fernanda.