Na tarde deste domingo (4), um homicídio foi registrado no município de Brasileia, onde um jovem identificado como Marcone Silva de 26 anos, mais conhecido como Kafu, foi executado com várias facadas pelo corpo e o principal suspeito é o próprio cunhado, no bairro Nazaré, em Brasileia.

Segundo informações da tia da vítima, o jovem era funcionário do Supermercado Frios Vilhena. Até o momento não se tem conhecimento do motivo que teria levado o suspeito a praticar o crime, ceifando a vida de Kafu.

No vídeo, é possível ver a comoção de parentes no local do crime agarrados com o corpo da vítima. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas ao chegar no local só puderam atestar o óbito.

Uma equipe da Polícia Militar do 5º Batalhão também esteve no local colhendo informação sobre o crime, mas até o momento o suspeito não havia sido preso. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Rio Branco para os devidos procedimentos.

