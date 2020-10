O Prefeito Clodoaldo Rodrigues realizou vistoria em ruas do Bairro São José e João Alves que apresentam problemas estruturais, na parte de bueiros e sarjetas, impossibilitando a vazante das águas. Acompanhado do Secretário Municipal de Obras, Mauri Barbosa, o Sinhor, o gestor conversou de perto com os moradores para avaliar as necessidades de cada localidade.

“Depois da chuva que deu nesta semana recebemos algumas ligações e mensagens relatando problemas que ocorreram em alguns locais, e agora estamos visitando, para vê o que a prefeitura pode fazer. Não conseguiremos solucionar tudo agora, mas estamos avaliando os problemas mais sérios em busca de uma solução”, explicou o prefeito Clodoaldo.

A principal problemática levantada pela gestão, em busca de uma solução emergencial, são pontos com obstrução de bueiros, gerado pela grande quantidade de lixo depositado de forma incorreta, gerando danos e alagações durante as chuvas.

“Sabemos que com as primeiras chuvas os problemas começam a se apresentar. Até geladeira encontramos dentro desses bueiros, então pedimos muito a ajuda e colaboração também da população, pois estamos fazendo nossa parte levando a limpeza, a desobstrução dos bueiros e das sarjetas, mas é necessário o cuidado e não jogar lixo nessas áreas”, pediu o prefeito.

O prefeito realizou ainda visita aos moradores do bairro Cohab, próximo a Rodovia AC-405, que solicitam melhoria no acesso até suas residências.