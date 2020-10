O governador Gladson Cameli recebeu neste sábado, 3, um completo relatório das ações desenvolvidas pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) referentes aos atendimentos realizados, estrutura administrativa, serviços prestados, combate à pandemia do novo coronavírus e, ainda, sobre o andamentos de obras e elaboração de projetos que visam a constante melhoria do sistema público de Saúde.

O encontro contou com a presença do secretário de Saúde, Alysson Bestene; da secretária-adjunta, Paula Mariano; entre outros membros do governo.

Somente na parte de obras, os investimentos do governo do Acre em construção, reforma, ampliação e manutenção somam R$ 20,1 milhões. Em 2019, foram adquiridos e distribuídos 515 equipamentos para os hospitais de todas as regionais do estado. Este ano, já são mais de R$ 2 milhões em compras de materiais hospitalares.

Durante a pandemia de Covid-19, o governo já utilizou, apenas com equipamentos, quase R$ 15 milhões em recursos federais específicos no enfrentamento à doença. A rede estadual recebeu 3.057 novos equipamentos. Deste montante, 969 aparelhos estão em Rio Branco e outros 2.088 foram distribuídos entre os municípios do interior.

Na parte de elaboração de projetos, são R$ 89,9 milhões em construção, reforma, ampliação e manutenção de futuros prédios públicos que serão geridos pela Sesacre. Destaque para a nova maternidade de Rio Branco. Há sete décadas, a capital acreana não ganha uma nova estrutura para atender sua própria demanda, além de cidades do interior e até mesmo de outros estados.

Gladson Cameli afirmou que a saúde tem sido um dos grandes desafios de sua gestão. Porém, o governador trabalha para melhorar a estrutura e o atendimento oferecido à população. Segundo ele, quando há trabalho e determinação é possível avançar.

“Gostaria de parabenizar o trabalho que vem sendo realizado pela direção da Sesacre. São pessoas sérias e competentes que estão fazendo tudo que é possível para melhorar a saúde. Prova disso é o combate ao coronavírus. Sei que já tivemos inúmeras conquistas, mas temos que vencer as dificuldades que o sistema ainda possui. Vamos seguir com este empenho para que a população seja beneficiada com serviço público de qualidade”, ressaltou Gladson.

O secretário Alysson Bestene enfatizou que a Sesacre já trabalha na elaboração do planejamento estratégico 2021-2022. Na próxima segunda-feira, 5, grandes projetos para a melhoria da saúde serão apresentados durante reunião com a bancada federal acreana para a captação de recursos públicos.

“Vamos estar apresentar aos nossos deputados federais e senadores as reais necessidades do Estado. Estaremos levando projetos que visam novos investimentos, além daqueles para o custeio da rede hospitalar. O governador aprovou nossa apresentação, estaremos encaminhando nossas demandas para a bancada federal e esperamos contar com este importante apoio” disse.