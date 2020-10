Uma ação de investigação dos agentes de Polícia Civil da Delegacia da 2ª Regional, resultou na prisão do candidato a vereador do Partido Socialista Brasileiro (PSB) pelo município de Rio Branco, Airton Gabriel, no início da tarde deste sábado, 3, pelo crime de estelionato. A prisão ocorreu dentro de um carro de motorista de aplicativo na região no bairro Vila Betel, na capital, após o carro ser interceptado.

De acordo com informações do delegado Jarlen Rodrigues, coordenador da 2ª Regional, Airton estava sendo investigado há aproximadamente 2 meses, por comprar na plataforma de vendas OLX e não pagar anunciadores, simulando pagamentos fictícios por meio de depósito bancário e, em seguida, o estelionatário revendia os produtos e objetos para outras pessoas. Segundo a polícia, Airton é um dos maiores estelionatários do Estado do Acre.

O mandado de prisão expedido pela 4ª Vara Criminal foi cumprido e Airton foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) e está a disposição da justiça.

“As investigações vão continuar e outros crimes ainda podem aparecer, estamos aguardando outras possíveis vítimas do estelionatário, que podem comparecer a Delegacia da 2 Regional localizada no Conjunto Habitacional Cidade do Povo”. concluiu o Delegado.

Por ac24horas