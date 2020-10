O candidato à prefeitura de Rio Branco pelo Avante, Jarbas Soster, se reuniu na manhã deste sábado, 03, com moradores da região do bairro Adauto Frota.

Entusiasmado, Soster apresentou seu plano de governo aos moradores que reclamaram da falta de ajuda do poder público em relação ao escoamento da produção dos moradores e a trafegabilidade do ramal.

Jarbas se comprometeu em implantar cabos de fibra óptica para levar internet à zona rural trazendo maior facilidade com a negociação da produção dos colonos e mais desenvolvimento de tecnologia e inovação a esses moradores.

Mais tarde, o candidato também fará visitas no bairro Hélio Melo, Santa Inês e encerra o sábado com reunião com os moradores no bairro Belo Jardim 1.