Acompanhados da sub-prefeita Fabiana Souza e com a presença do presidente da ALEAC deputado estadual Nicolau Júnior (PP), Zequinha e Henrique falaram de propostas e dialogaram com os moradores, possibilidade de melhorias em diversos setores da gestão.

A Vila lagoinha é uma das mais populosas comunidades rurais de Cruzeiro do Sul e importante na produção rural que abastece o mercado local, principalmente na produção de farinha e plantação de hortifrútis.

Antes reduto eleitoral da família Sales, as comunidades rurais agora são campo aberto de disputa. A chegada da tecnologia, e o acesso direto com a cidade, hoje estas são territórios de difícil disputa entre os que buscam mandatos eletivos.