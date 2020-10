Foi divulgado desta sexta-feira (2) os nomes do adolescente e do jovem que foram a óbito decorrente da troca de tiros que houve no loteamento Francisco Peixoto, localizado atrás do hospital regional Raimundo Chaar, em Brasiléia.

Trata-se de Álvaro Praxedes Santana (16) e Vicente Ferreira dos Santos (19), que na companhia de outros indivíduos atiraram contra a polícia que revidou a ação e alvejou quatro dos envolvidos.

Álvaro e Vicente foram os principais atingidos e não resistiram aos ferimentos indo a falecer, um terceiro ficou gravemente ferido e seu estado de saúde foi considerado crítico. Já o quarto ferido, é um menor de 14 anos que foi atingido na barriga e seu estado de saúde foi considerado estável e não corria risco de morte, mesmo com o projétil alojado.

O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil do município de Brasileia, quanto aos corpos de Álvaro e Vicente foram encaminhados ao Instituto Médico Legal em Rio Branco para a realização dos procedimentos cabíveis.