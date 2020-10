O candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores em Marechal Thaumaturgo, Itamar de Sá, entregou carta de renúncia à candidatura aos membros da Coligação Marechal Feliz de Novo.

Na ata assinada pelo presidente Aldemir da Silva Lopes, do PT de Marechal, Itamar de Sá não revela os motivos pelos quais deixou de ser candidato a prefeito do município nos 45 minutos do segundo tempo.

Compõem a Coligação Marechal Feliz de Novo, os partidos: PT, PDT, PSB e MDB.

Fonte: Notícias da Hora