Candidato à prefeito de Rio Branco pelo partido AVANTE, Jasbas Soster, esteve em campanha durante todo o dia desta quinta-feira, onde percorreu vários bairros da Capital Acreana.

Logo pela manhã, Jarbas esteve no ramal Barro Vermelho, onde se reuniu com colonos e propôs plano de infraestrutura aos moradores moradores da localidade. Em seguida, esteve na sede do partido gravando seu material de Campanha.

Além de se fazer presente nos bairros Recanto dos buritis e Santa Inês conversando com os moradores e ouvindo relatos de problemas na cidade e apresentando soluções caso chegue a prefeitura em 2021. Sua agenda se encerrou com uma reunião na campo emurb.