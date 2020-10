Outro fator que pode ser levado em consideração, seria o chamamento dos detentores de cargos do primeiro escalão do governo, para que se somem ao governador Gladson Cameli, na campanha da reeleição da prefeita Socorro Neri (PSB).

Valtim acompanha Bocalon de muito tempo e sua ida para ser direto presidente da EMATER, foi uma indicação do próprio Bocalon que ficou pouco tempo no comando da pasta, que é responsável pela assistência técnica e extensão rural no Acre.

Tentamos contato com Valtim, mas até esse fechamento não obtivemos retorno.