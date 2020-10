Assessoria – O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior (Progressistas), participou na noite desta quinta-feira (1), da inauguração da revitalização do Teatro dos Nauas Alberto Loro.

O governador Gladson Cameli, o vice-governador Major Rocha, a primeira dama do Estado, Ana Paula Cameli, a procuradora geral do Estado, Kátia Rejane,

e o presidente da Fundação Elias Mansour Manoel Pedro também participaram da solenidade.

Construído na década de 1990 durante gestão do Governador Orleir Cameli, o Teatro dos Nauas é uma obra que chama atenção por sua arquitetura robusta e moderna. Após a reforma executada recentemente pela Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), as dependências internas do espaço cultural receberam melhorias como instalação de novas baterias nos aparelhos de ar-condicionado, revitalização dos banheiros e construção de salas no subsolo.

Um elevador também foi implantado para garantir a acessibilidade para pessoas com dificuldades na locomoção. Na parte externa, foi realizada a pintura da fachada e acrescentado o nome de Alberto Lôro, uma homenagem ao artista cruzeirense que faleceu em 2019.

Durante seu discurso, o presidente da Aleac destacou que além do cuidado com o patrimônio público e benefício em prol da população, com a reforma, o governo contribuiu, positivamente, na geração de novos postos de trabalho com as obras e aquecimento da economia local.

O parlamentar frisou ainda que mesmo com a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, o governo do Estado segue com seu cronograma de investimentos para alcançar todos os municípios acreanos.

“O governador Gladson Cameli firmou o compromisso de trabalhar pelo desenvolvimento do nosso estado e essa é mais uma prova de sua seriedade com o povo. A reforma do Teatro dos Nauas era um anseio antigo da população cruzeirense, estou muito feliz de poder participar desse momento”, enfatizou.

Nicolau Júnior disse ainda que a reforma do Teatro dos Nauas é mais uma prova da valorização e respeito do governo Gladson Cameli com a cultura. “O Teatro dos Nauas é um símbolo da cultura do Acre aqui no Vale do Juruá, merecia de fato essa atenção. Essa obra foi muito bem-vinda, agora a população poderá usufruir de um espaço totalmente revitalizado, moderno e aconchegante”, disse.

Além da cerimônia de inauguração do Teatro foi realizada uma Exposição fotográfica: Orleir Messias Cameli: Um Homem à Frente de seu tempo e exposição do artesanato local.