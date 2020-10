Assessoria – Prestes a completar dois anos de gestão, o governador do Acre, Gladson Cameli, esteve reunido com secretários e diretores-presidentes dos órgãos das administrações direta e indireta do Estado para comemorar os avanços alcançados, alinhar ações de governo e debater o planejamento estratégico que será executado no biênio 2021-2022.

De acordo com Gladson Cameli, a execução de grandes obras estruturantes marcará os próximos dois anos de sua gestão. Em todas as regiões do estado, o governo realizará benfeitorias para melhorar a qualidade de vida da população. Além disso, o Estado assegura o reaquecimento do setor da construção civil e geração de milhares de empregos.

“Até o mês de dezembro, queremos licitar todas as nossas obras para que elas possam rodar a partir de 2021. Com isso, vamos melhorar a infraestrutura do nosso estado, o governo oferecerá mais serviços públicos de qualidade para as pessoas e vamos conseguir impactar na criação de novos postos de trabalho. Com muita fé em Deus e determinação, vamos conseguir desenvolver o Acre”, afirmou.

Atualmente, o Estado dispõe, em obras, cerca de R$ 100 milhões de contratos em andamento nas mais diversas áreas. Outros R$ 19 milhões são de obras licitadas. Além disso, o governo possui processos licitatórios em aberto que somam R$ 75 milhões. Na próxima segunda-feira, 5, mais projetos para captação de recursos serão apresentados aos parlamentares da bancada federal acreana. Um apoio crucial de deputados federais e senadores e que o governo pretende aproveitar ao máximo para a destinação de verbas que consolidem suas políticas públicas.

Cameli comemora avanços históricos em seu governo

Gladson aproveitou a oportunidade para comemorar avanços históricos conquistados em sua administração. Um deles diz respeito à certificação do Acre como zona livre de febre aftosa sem vacinação. Além de confirmar o êxito das políticas de defesa sanitária animal do governo Cameli, abre novos horizontes e eleva a qualidade do rebanho acreano a nível internacional.

Destaque também para redução de custos da máquina pública e aumento da transparência das ações de governo. O chefe do Poder Executivo citou a pandemia de Covid-19 como exemplo. Mesmo diante de um dos maiores desafios enfrentados na história do Acre, Gladson parabenizou o empenho de sua equipe e dos servidores públicos por não medirem esforços para que vidas sejam salvas. O governador citou a construção de dois novos hospitais, em tempo recorde, como os principais legados para a saúde pública.

Na reunião, o governador fez questão de agradecer o apoio que vem recebendo da União e dos parlamentares em prol do progresso do Acre. “O meu muito obrigado ao presidente Jair Bolsonaro e a toda sua equipe. O governo federal tem se mostrado um grande amigo do nosso estado e só quem ganha com essa relação é o povo. Da mesma maneira, registro o meu agradecimento especial aos nossos deputados federais e senadores. Nossos parlamentares têm trabalhado muito em Brasília para ajudar o nosso governo”, declarou.

Respeito e compromisso com os servidores públicos são marcas da gestão Gladson Cameli

Sobre o pagamento em dia dos servidores públicos estaduais, Cameli enfatizou que este é um compromisso que vem sendo fielmente cumprido em sua gestão. Mesmo em meio à crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus, em que muitos estados atrasaram o pagamento de seus funcionários, o Acre deu o exemplo positivo de gestão e chegou até mesmo adiantar a primeira parcela do décimo terceiro salário. Além de honrar os trabalhadores do setor público, o governo contribuiu diretamente com o aquecimento do comércio acreano.

Sempre otimista, Gladson Cameli vislumbra um futuro promissor nos próximos anos. Com a realização de importantes obras, modernização da infraestrutura, consolidação de políticas públicas e fortalecimento da economia, o governador aposta que o Acre possui o ambiente ideal para prosperar.

“Sozinho, não conseguiríamos atingir nossas metas. Por isso, gostaria de agradecer a todos os secretários, diretores-presidentes e a todos os integrantes do governo pela dedicação neste um ano e dez meses de gestão. É com vocês que eu conto para transformarmos a nossa realidade. O Acre que sonhamos para os nossos filhos é possível e saibam que estamos trabalhando todos os dias para que isso aconteça”, concluiu.