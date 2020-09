Os trabalhos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho serão coordenados pelo ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Aloysio Corrêa da Veiga, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho.

A modalidade adotada para as atividades, em face da pandemia, será totalmente telepresencial, por meio da plataforma de videoconferência Cisco Webex Meeting.

Agendamento

Além de reuniões e atividades correcionais, o ministro Corregedor-Geral estará à disposição de quaisquer interessados, seja do público interno ou externo, na quarta-feira, 21/9 (das 14h às 17h), mediante agendamento prévio a ser solicitado até o dia 8/10 (quinta-feira) às 16h (horário de Brasília) por meio do endereço eletrônico gcg@tst.jus.br . Para o referido agendamento, deverá ser identificado o nome, cargo, entidade que representa e e-mail do interessado, para o envio do link de acesso na videoconferência pelo sistema Cisco Webex Meetings, cujo link será encaminhado aos e-mails dos interessados.

O Corregedor-Geral também concederá entrevista coletiva à imprensa no último dia de correição, na sexta-feira, 23/10, às 11h30 (Horário de Brasília; 10h30 (Horário de Rondônia) e às 9h30 (Horário do Acre). Nesse caso, o e-mail para solicitação de entrevista é o gcg@tst.jus.br com cópia para secom@trt14.jus.br até o dia 20/10 às 16 horas (horário de Brasília).

A coletiva será realizada por videoconferência, pelo sistema Cisco Webex Meetings (sala da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho), com o link de acesso encaminhado ao e-mail do interessado.