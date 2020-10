A ação realizada nesta terça-feira, 29, pelos setores de psicologia e assistência social aos profissionais levou em consideração a exposição e rotina de trabalho do dia a dia, e principalmente, o sofrimento mental que acomete milhares de pessoas no mundo inteiro.

“Essa ação teve como foco trazer a reflexão do cuidado com a saúde mental, uma vez que os profissionais de saúde encontram-se cada vez mais sobrecarregados com a rotina exaustiva de trabalho, principalmente agora nesse período de pandemia”, salientou a psicólogo da unidade, Telma Castelan.

Telma explica que são diversos os aspectos na rotina de trabalho que podem colocar em risco a saúde mental dos profissionais da Saúde. “Pensando nesses fatores que realizamos essa atividade, porque é de suma importância propiciar um cuidado a quem está diuturnamente cuidando de outras pessoas”, destacou.

A roda de conversa teve como tema “Falar é a melhor opção” e para Telma o caminho é o acolhimento de quem precisa se expressar. ”Precisamos escutar, acolher e trabalhar a prevenção para que os nossos profissionais possam ter mais qualidade de vida e melhor desempenho de suas funções”, finalizou.