Assessoria – O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior (PP), informou durante sessão desta quarta-feira (30) que a partir dessa semana já serão liberados 50% do valor das emendas parlamentares, totalizando R$ 6 milhões. Ele agradeceu ao governador por atender de pronto a solicitação.

O presidente disse que após uma conversa com o governador Gladson Cameli (PP), este foi sensível a causa e prontamente atendeu ao pedido da liberação imediata das emendas parlamentares. Cada um dos 24 deputados destinará R$ 250 mil em emendas, totalizando R$ 6 milhões.

“Ontem tive uma conversa muito boa com o governador, e ficou acordado que essa semana serão liberados 50% do valor das emendas impositivas. Ele foi sensível ao nosso pedido, por entender a importância da destinação desse benefício para as diversas áreas que o receberão e também o esforço de cada deputado”, pontuou.

Nicolau Júnior explicou que os deputados poderão tirar suas dúvidas com o corpo técnico da Aleac, que passará todas as informações necessárias sobre a liberação. Reiterou também que a partir dessa semana as verbas serão realocadas para os destinos escolhidos pelos parlamentares.

“O corpo técnico da Aleac está pronto para atender aos deputados, assim como também orientá-los sobre possíveis dúvidas. Então a partir de hoje mesmo os parlamentares já podem se organizar para verem essa questão”, concluiu.