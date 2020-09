Mandados de busca e apreensão são cumpridos em Cruzeiro do Sul. Drogas foram achadas durante Operação Lázaro — Foto: Nucom/PF-AC

Uma força-tarefa cumpriu, em Cruzeiro do Sul nove mandados de busca e apreensão. Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão na cidade de Cruzeiro do Sul.

A Polícia Federal, junto com as polícias Civil e Militar, além de policiais penais do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen-AC), desencadeou a Operação Lázaro na manhã desta quarta-feira (30) para desarticular o esquema que cuida das finanças de uma facção criminosa que atua no estado.