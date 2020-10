Um jovem de Assis Brasil foi preso na manhã quarta-feira (30), após uma ação da polícia civil do município, coordenada pelo delegado Judson Barros Pereira, que obteve sucesso na prisão, pois já vinham investigando o suspeito há algum tempo.

De acordo com as informações repassadas pela polícia, o sujeito é considerado de alta periculosidade e foi preso no Bairro Plácido de Castro, precisamente na rua João José Bonfim, após o cumprimento de mandado expedido pelo juiz Alex Ferreira Iovane.

O elemento está sendo acusado de vários delitos como: roubo, porte ilegal de arma, assalto a Unidade Mista (hospital do município), acusado de integrar uma facção criminosa e outros. Segundo a Polícia, há dias o acusado voltou a aterrorizar os moradores da cidade. Além de ter um mandado de prisão em aberto no início de 2020, quando passou a praticar os crimes.

Outra informação pertinente é de que o suspeito foi uma das vítimas da chacina que aconteceu no dia 1º de julho de 2018, onde foi alvejado com vários disparos e escapou com vida da chacina. Chacina esta que deixou os moradores de Assis Brasil muito assustados.