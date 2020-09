Assessoria – A Fundação FCCV iniciou nesta terça-feira (29) serviços de melhorias e manutenção na Unidade Básica de Saúde (UBS) Geosete Coelho Mariano, no bairro Cruzeirinho, em parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul. O objetivo da ação é promover ações de recuperação na estrutura da unidade com o objetivo de garantir melhor atendimento para a população.

Entre os serviços realizados estão manutenção em lâmpadas e bocais, conserto de pias, banheiros e trincos das portas, além de recuperação das calçadas. Também foi realizado um faxinaço com o objetivo combater focos de mosquitos transmissores de doenças e promover uma limpeza geral dos locais.

A expectativa é que os serviços sejam concluídos nesta quarta-feira (30). Estas ações integram o Projeto Saúde em Foco, desenvolvido em parceria entre a FCCV e a Prefeitura com o objetivo melhorar o atendimento à saúde da população de Cruzeiro do Sul.