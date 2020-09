Tarauacá é um município forte na produção rural e enfrenta muitos problemas deixados pela atual administração, portanto é um segmento a ser bastante explorado pelos candidatos nesse processo eleitoral na cidade.

Em um perfil de rede social, o candidato registrou sua andança e encontro com diversos produtores, estes que chegam de várias localidades para participar dos festejos do tradicional Novenário em honra a São Francisco de Assis, Padroeiro do município.

“Fiz uma visita aos nossos ribeirinhos que tradicionalmente, nesse período vem a cidade participar dos novenários de São Francisco. Como em qualquer lugar que vou me senti em casa. Todos eles me conhecem, falam com muita generosidade da minha longa trajetória de luta em defesa dos seus direitos e causa”, disse Chagas Batista.