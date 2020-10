Com o intuito de apresentar as variações climatológicas em nível global, bem como os desafios na gestão dos recursos hídricos no estado do Acre, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Sema), promove um webinário de 28 de setembro a 2 de outubro, das 9h às 10h30, no canal da Sema no YouTube.

O curso online Mudanças climáticas e desafios da gestão dos recursos hídricos no Acre é uma parceria com a Agência Nacional de Águas, informou a chefe da Divisão de Recursos Hídricos da Sema, Ana Negreiros.

“O objetivo é capacitar os entes do sistema que inclui Sema, Imac, IMC, sociedade civil e usuários para exercerem suas atribuições na gestão desses recursos de forma plena, possibilitando um avanço da politica estadual de recursos hídricos” declarou Ana Negreiros.

O primeiro dia da capacitação contou com a palestra do professor doutor Irving Foster Brown, que é pesquisador sênior no Woodwell Climate Research Center e professor da Universidade Federal do Acre. A palestra “Mudanças Climáticas: Impactos, Mitigação e Adaptação” forneceu conhecimento para ajudar a governança e a sociedade civil a agirem diante das mudanças que já são possíveis detectar.

A palestra durou uma hora e foi mediada pela diretora executiva da Sema, Vera Reis, e transmitida pelo canal da Sema no YouTube. O primeiro dia contou com a participação de cerca de 50 espectadores que interagiram com perguntas que foram respondidas ao final da apresentação.

Os temas Gestão racional e compartilhada dos recursos hídricos e Acordos, aspectos legais e instrumentos para ações em mudanças climáticas e defesa civil serão abordados nos próximos dias do evento.