O deputado estadual Jenilson Leite ( PSB), que é médico infectologista, e um dos profissionais da linha de frente no combate ao novo coronavirus, nos hospitais do Estado do Acre, apresentou , na sessão desta quarta-feira (30), um Anteprojeto de Lei que permite ao governo do Estado do Acre fazer a aquisição da vacina contra a covid-19.

O infectologista destaca que muitos estados já tomaram a iniciativa e estão fazendo parceiras para a aquisição da vacina que se encontra na terceira e última fase nos laboratórios russos, chineses e americanos. A vacina russa é que está mais avançada.

O médico destaca que o governador de São Paulo, João Dória, anunciou que até fevereiro de 2021 toda população paulista estará vacinada.

O Instituto Butantã, órgão do governo paulista, em parceira com uma fabricante chinesa de vacina estão na terceira fase do medicamento que vai imunizar as pessoas.

Para Leite, o governo do Acre também precisa buscar parcerias, já que o governo federal está alheio ao assunto. ” A aquisição da vacina deve ser prioridade do governo do Estado do Acre. É a única forma de imunizar as pessoas e salvar vidas”.

Segundo Jenilson, a notícia de que em breve estaremos vacinando as pessoas, é um alento. ” Vivemos um momento de dor, com a perda de amigos e familiares. E essa notícia que estamos na terceira fase para termos algo que vai imunizar as pessoas, é um alento. É um sinal que podemos voltar a normalidade”, disse o médico bastante entusiasmado.

O Acre já tem mais de 27 mil infectados pela covid-19.